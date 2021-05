Harley-Davidson zeigt auf der Technik-Messe CES sein erstes Elektro-Motorrad.

Andrej Sokolow/dpa

Milwaukee. Das knatternde Dröhnen ist ihr Markenzeichen. Nun könnte es stiller werden um die Ikone Harley Davidson: Der US-Hersteller will mit einem vollelektrischen Modell Zeichen setzen.

Das US-Traditionsunternehmen Harley-Davidson will künftig noch stärker auf Elektromotorräder setzen. Der Konzern kündigte am Montag (Ortszeit) an, dafür unter der Marke LiveWire eine eigene und unabhängige Sparte an den Start zu bringen. „I