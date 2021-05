Ein Pfleger eines Pflegeheims schiebt eine Bewohnerin mit einem Rollstuhl.

Tom Weller/dpa

Nürnberg. Überstunden, Belastungsgrenzen, wenige Anerkennung: Pflegende sind schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Dass aber viele ihren Job hinschmeißen, sieht die Bundesagentur nicht in ihren Daten.

Die Zahl der Beschäftigten in der Pflege ist während der Corona-Pandemie entgegen landläufiger Auffassung gestiegen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mit.Im Oktober 2020 habe es in der Gesundheits- und Alt