Carl-Wilhelm „Kuli“ Edding.

Ahrensburg/Hamburg. Der Namensgeber für die weltbekannten Schreibwaren ist nun in seiner Heimatstadt Hamburg verstorben.

Der Mitgründer des Ahrensburger Schreibwarenherstellers Edding, Carl-Wilhelm Edding, ist verstorben. Der Namensgeber der Edding-Gruppe sei am 27. April in Hamburg im Alter von 90 Jahren gestorben, teilte das Unternehmen am Freitag in Ahrens