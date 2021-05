„Made in China“ steht auf einer Produktverpackung.

Peking. Die Erholung von der Corona-Krise und eine niedrige Vergleichsbasis im Vorjahr bescheren China ein starkes Außenhandelswachstum. Von der kräftigen Nachfrage profitieren auch deutsche Exporteure.

Chinas Außenhandel hat mit der Erholung von der Corona-Pandemie unerwartet kräftig zugelegt.Im April stiegen die Exporte in US-Dollar berechnet um 32,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Zoll am Freitag in Peking berichtete