Dock Elbe 17 der Hamburger Werft Blohm+Voss.

Daniel Bockwoldt

Hamburg. In der Werftenkrise richten sich alle Augen auf Rostock. Bei der Maritimen Konferenz müssen kommende Woche Lösung her.

In der sich zuspitzenden Werftenkrise nimmt die IG Metall Politik und Unternehmen in die Pflicht und erwartet für die Nationale Maritime Konferenz Anfang kommender Woche konkrete Rettungsschritte. „Diese Krise geht an die Substanz des deuts