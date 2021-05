Gespaltenes Reiseland Deutschland in der Corona-Pandemie

Geschlossene Strandkörbe auf dem fast menschenleeren Strand in Timmendorfer Strand an der Ostsee.

Christian Charisius/dpa

Kiel. Urlaub zu Pfingsten am Timmendorfer Strand oder in den Bergen: Die Reiselust in Deutschland ist nach der Corona-Zwangspause groß. Doch nicht überall ist klar, ob Hotels und Ferienwohnungen öffnen dürfen.

Großes Interesse an Urlaubsbuchungen im Norden, Sorgen in Tourismusregionen im Südwesten: Die unterschiedlichen Öffnungsstrategien der Bundesländer sorgen für Verunsicherung. Während die touristischen Modellregionen in Schleswig-Holstein ei