Weniger Kontrolle, mehr Vertrauen: So hat Corona Chefs und ihre Art zu führen verändert

Homeoffice: Das Corona-Jahr hat Einfluss auf den Führungsstil.

Uwe Anspach

Osnabrück. Kommunikation läuft in der Pandemie anders als früher. Wie bleiben Vorgesetzte mit ihren Mitarbeitern in Kontakt? Was ändert sich im Führungsstil langfristig? Zwei Führungskräfte erzählen, wie Corona den Umgang mit Mitarbeitern verändert hat.

Es war eine Mammutsaufgabe, vor der die Krone Gruppe vor gut einem Jahr stand.Von jetzt auf gleich mussten plötzlich 1800 Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt werden, rund 30 Prozent der Belegschaft. Die Corona-Pandemie ließ den Verantwortl