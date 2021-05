Quo vadis, deutscher Schiffbau? Blick auf die Hamburger Werft Blohm+Voss.

Daniel Bockwoldt

Hamburg. Nicht nur Corona macht der Schiffbauindustrie schwer zu schaffen. Noch bedrohlicher ist ein unaufhaltsamer Aufstieg.

Die Corona-Krise bringt den deutschen Schiffbau an den Rand ihrer Existenz. In einem dramatischen Appell haben Spitzenvertreter der Branche am Dienstag die Politik zu gezielten Subventionen aufgerufen, um das Schlimmste zu verhindern.