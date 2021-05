Bausünden in neuem Glanz: Das Parkhaus wird 120 Jahre alt

Parkhäuser gibt es inzwischen seit 120 Jahren. Von Angstraum-Bausünden zu Mobility Hubs.

Annette Riedl/dpa

Köln. Seit 120 Jahren kann man sein Auto in einem Parkhaus abstellen. Mit dem Image der oft lieblos hingeklotzten Zweckbauten steht es nicht zum Besten. Das soll sich ändern.

Man findet sie noch, diese Parkhäuser, in denen einem angst und bange wird. Klein, eng, dunkel, an den Pfeilern der abgeschrammte Lack aus Jahrzehnten, in den Ecken Dreck und Pfützen, und im flackernden Neonlicht der Treppenhäuser ... Man m