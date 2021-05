Der Verband für Schiffbau und Meerestechnik stellt heute seinen Jahresbericht vor.

Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg. Der deutsche Schiffbau hat schon etliche Krisen erlebt - doch Corona trifft die Branche mit ganzer Wucht. Nach Einschätzung der Branche und der IG Metall geht es inzwischen um das nackte Überleben.

Der Schiffbau in Deutschland steckt nach Einschätzung der IG Metall mitten in einer Existenzkrise.„Diese Krise geht an die Substanz des deutschen Schiffbaus. Tausende Arbeitsplätze auf Werften und bei Zulieferern sind in Gefahr“, sagte der