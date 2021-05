Studie zum Umbau der Ställe: Die paar Cent sollten es uns wert sein!

Dieses Ferkel genießt in einem Offenstall eine Wasserdusche. Sieht so die Tierhaltung der Zukunft aus? Das weiß derzeit niemand so genau.

Gert Westdörp

Osnabrück. Eine Studie bestätigt, was eigentlich schon vorher bekannt war: Der angestrebte Umbau der Tierhaltung in Deutschland wird teuer. Auch wenn es runtergebrochen auf die einzelne Mahlzeit nur um Cent-Beträge geht. Dazu ein Kommentar.

Die Tierhaltung in Deutschland wird sich wandeln. So oder so. Was ist das Szenario, wenn diese Entwicklung politisch nicht flankiert wird? Dann werden nach den kleinen auch die mittelgroßen Bauernhöfe in den kommenden Jahren verschwinden.&n