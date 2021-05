Henry Ford (M) bei der Grundsteinlegung zu den Kölner Ford-Werken am 2. Oktober 1930.

picture-alliance / dpa

Köln. Vor 90 Jahren starteten die Ford-Werke ihre Produktion in Köln. Fast 18 Millionen Fahrzeuge liefen seither vom Band - darunter auch Klassiker wie der Ford Taunus oder Ford Capri.

Die Kölner Ford-Werke feiern am Dienstag ein Jubiläum: Vor 90 Jahren - am 4. Mai 1931 - lief in der Domstadt das erste in Deutschland gebaute Ford-Modell vom Band. Ford startete seine Produktion am Rhein mit 619 Mitarbeitern und einer Tages