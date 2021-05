Firma verbietet Mitarbeitern politische Gespräche am Arbeitsplatz

Am Arbeitsplatz kann es laut werden. Ein amerikanisches Unternehmen verbietet seinen Mitarbeitern nun die politischen Kontroversen.

imago images/Panthermedia

San Francisco. Ein US-Softwarekonzern verbietet seinen Mitarbeitern politische Gespräche am Arbeitsplatz. Die Folgen sind heftig.

Nach einem Verbot politischer Gespräche am Arbeitsplatz hat rund ein Drittel der Belegschaft eines US-Softwarekonzerns die Kündigung eingereicht. Die Kündigungswelle setzte ein, nachdem der Chef von Basecamp, Jason Fried, am Montag in einem