Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat sich am Freitag von seinem schwachen Vortag erholt.

Der deutsche Leitindex gewann in der ersten Stunde nach dem Xetra-Start 0,55 Prozent auf 15.236,91 Punkte. Tags zuvor war er mit 15.085 Punkten zwischenzeitlich fast an das Tief der Vorwoche zurückgefallen, konnte die Verluste dann aber et