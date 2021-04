Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat zur Wochenmitte im frühen Handel wieder die Marke von 15.300 Punkten hinter sich gelassen.

Mit einem Plus von 0,43 Prozent rückte der Leitindex auf 15.315,00 Punkte vor. In der Vorwoche hatte er mit 15.501 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Die Aktien der Deutschen Bank gewannen am Mittwoch nach einem starken ersten