Googles Werbegeschäft wächst in allen Bereichen

Google kommt die erhöhte Online-Aktivität der Verbraucher finanziell zugute.

Matt Rourke/dpa

Mountain View. In Zeiten der Pandemie profitiert Google davon, dass Menschen mehr online sind. Jetzt schaltet die Reisebranche in Erwartung von Lockerungen verstärkt Werbung - und spült Google Geld in die Kassen.

Das Werbegeschäft bei Google läuft in der Corona-Pandemie auf Hochtouren. Der Umsatz der Konzernmutter Alphabet stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 34 Prozent auf 55,3 Milliarden Dollar (45,7 Mrd Euro).Der Schub spiegele die