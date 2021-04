Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach seinem zähen Wochenstart fehlt dem Dax auch am Dienstag der Schwung.

Der Leitindex notierte in der ersten Stunde nach dem Xetra-Start mit minus 0,04 Prozent auf 15.289,75 Punkten nur wenig verändert.Seit Wochen schon bewegt er sich in einer Spanne zwischen 15.000 und knapp über 15.500 Punkten. In der Vorwoc