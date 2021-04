Wirtschaftsminister Peter Altmaier in der vergangenen Woche in Berlin.

Berlin. Einem steilen Absturz folgt ein steiler Aufstieg: Auf das „V“-Szenario haben viele in der Corona-Krise gesetzt. Trotz einer Delle ist sich der Wirtschaftsminister sicher: Ab dem zweiten Quartal geht es aufwärts.

Die Bundesregierung erwartet trotz anhaltender Belastungen in der Corona-Krise bald einen dauerhaften Aufschwung in Deutschland.„Dieses Jahr ist das Jahr, in dem wir die Trendwende endgültig schaffen“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmai