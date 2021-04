Ein Mitarbeiter mit Mund-Nasen-Bedeckung packt Pakete in einem Logistikzentrum des Versandhändlers Amazon.

Rolf Vennenbernd/dpa

Osnabrück. Tödliche Arbeitsunfälle alarmieren die Gewerkschaften. Aber auch beim Schutz vor dem Coronavirus geht mehr, so der DGB.

Jedes Jahr am 28. April erinnern die Gewerkschaften weltweit an die Gefahren am Arbeitsplatz. Hunderte von tödlichen Unfällen sind allein in Deutschland jährlich zu beklagen. Und nun kommt auch noch die Corona-Pandemie hinzu. DGB-Vorstandsm