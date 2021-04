Börsenhype Spacs: Wenn Anleger nicht wissen, in was sie investieren

Ein Aktienhändler reibt sich an der Frankfurter Börse die Augen.

Arne Dedert

Osnabrück. Spacs sind der jüngste der Börsentrend aus den USA: Anleger investieren ihr Geld in leere Firmenhüllen, die andere Unternehmen in kurzer Zeit an die Börse bringen. Im besten Fall locken lukrative Renditen, Verbraucherschützer warnen jedoch.

Ob Ex-Deutsche-Bank-Vorstand Stefan Krause, der frühere Siemens-Chef Klaus Kleinfeld oder Ex-Commerzbank-Chef Martin Blessing: Die Liste der Investoren, die beim Boom um die sogenannten Spacs mitmischen, liest sich wie ein Who is Who promin