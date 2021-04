Während die Zahlen in Frankreich und Großbritannien gestiegen sind, ist Deutschland bei Investitionen in Start-ups zurückgefallen.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild

Leinfelden-Echterdingen. Corona hin oder her: Bei vielen Investoren in Europa sitzt das Geld für Start-ups locker. Die Ideen von Gründern sind in der Digitalisierung gefragt. Deutschland allerdings schwächelt bei großen Deals.

Deutschland ist bei Investitionen in Start-ups zurückgefallen. Im vergangenen Jahr sank das Finanzierungsvolumen durch Investoren um 15 Prozent auf knapp 5,3 Milliarden Euro, während die Konkurrenz um Frankreich und Großbritannien zulegen k