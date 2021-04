Fast menschenleer ist der Boulevard am Alten Strom des Ostseebades. Touristische Übernachtungen sind in Deutschland derzeit nicht erlaubt.

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt/Main. Keine Perspektive für Urlaubsbuchungen: 28 Tourismusverbände haben sich in einem Brandbrief an die Bundesregierung gewandt. Die nächsten Wochen könnten für viele von ihnen entscheidend werden.

In einem Brandbrief an Kanzlerin Angela Merkel und die Bundesregierung haben Tourismusverbände ein Öffnungskonzept für den Sommer gefordert. Für Urlaubsbuchungen in Deutschland gebe es derzeit keine Perspektive, „solange das Beherbergungsve