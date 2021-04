Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach einer zweitägigen Erholung sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt heute wieder gefallen.

Als Belastung galten die Spekulationen über eine Erhöhung der US-Kapitalertragssteuer, die am Vorabend schon in New York die Kurse nach unten gezogen hatten. Allerdings konnte der Dax zwischenzeitliche Verluste von mehr als einem Prozent n