Die Bankentürme der Innenstadt und die Lichter in den Büros der Europäischen Zentralbank (EZB) leuchten im Abendlicht.

Boris Roessler/dpa

Frankfurt am Main. In vielen europäischen Ländern steigen die Corona-Infektionszahlen wieder. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren. Europas Währungshüter bleiben in Alarmbereitschaft.

Europas Währungshüter weiten trotz der dritten Corona-Welle ihre Anti-Krisenmaßnahmen zunächst nicht aus.Sowohl das milliardenschwere Notkaufprogramm für Anleihen als auch die Zinsen bleiben unverändert, wie der Rat der Europäischen Zentral