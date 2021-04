Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach Kursverlusten zum Wochenbeginn hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag die tags zuvor begonnene Erholung fortgesetzt.

Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,37 Prozent auf 15.253 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,28 Prozent auf 32.636 Zähler. Stützend wirken die Kursgewinne in New York, wo die großen Indizes am Vortag im