Chipkrise: Daimler schickt Tausende in Kurzarbeit

Daimler schickt wegen Chipkrise Tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Marijan Murat/dpa

Stuttgart. In der Auto-Produktion sind Mikroprozessoren inzwischen wesentlicher Werkstoff. Die weltweite Knappheit an Chips hat in Deutschland bei Daimler Folgen auch für die Belegschaft.

Angesichts weltweiter Lieferengpässe von wichtigen elektronischen Bauteilen schickt der Autobauer Daimler an vorerst mindestens zwei Standorten Tausende Mitarbeiter wieder in die Kurzarbeit. Betroffen ist nach dpa-Informationen ein Großteil