Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach zwei schwächeren Börsentagen haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte stabilisiert.

Einer kräftigen Erholung stehen laut Marktteilnehmern jedoch rasant steigende Corona-Infektionszahlen in einigen Ländern entgegen. Der Dax notierte am Mittwoch gegen Mittag mit 0,23 Prozent im Plus bei 15.164 Punkten. In den vergangenen bei