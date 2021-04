Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach tagelanger Zurückhaltung hat der Dax vor dem Wochenende ein Rekordhoch erreicht.

Am Nachmittag verbuchte er knapp darunter ein Plus von 1,12 Prozent auf 15.425,97 Punkte. Grundlage der Börsen-Euphorie am Freitag sind überzeugende Quartalszahlen deutscher Konzerne sowie starke US-Börsen.MDax und SDax stellten ebenfalls