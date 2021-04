Ein Mitarbeiter im VW Werk Zwickau wird im neuen Impfmobil auf dem Betriebsgelände von Volkswagen Sachsen von einer Werksärztin gegen das Coronavirus geimpft.

dpa/Hendrik Schmidt

Ludwigshafen/Zwickau. Zwei Modellprojekte in Rheinland-Pfalz und Sachsen laufen bereits: Impfen Unternehmen demnächst selbst ihre Belegschaft?

Deutsche Unternehmen rüsten sich zunehmend für das Impfen der eigenen Beschäftigten und wollen damit die Impfgeschwindigkeit in Deutschland erhöhen. Bei BASF am Standort Ludwigshafen startete am Mittwoch ein Modellprojekt des Landes Rheinla