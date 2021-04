Ryanair ist mit mehreren Klagen gegen Corona-Hilfen für Konkurrenten vor einem EU-Gericht gescheitert.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Luxembourg. Ryanair hat seit Beginn des Jahres gegen etliche Staatshilfen für andere Fluggesellschaften vor dem EU-Gericht geklagt. Zuvor wurden die Klagen abgewiesen. Hatte der Billigflieger nun mehr Erfolg?

Der Billigflieger Ryanair ist mit mehreren Klagen gegen millionenschwere Staatshilfen für Konkurrenten in der Corona-Krise gescheitert.Das EU-Gericht erklärte am Mittwoch in Luxemburg, dass sowohl die Hilfen von Schweden und Dänemark für di