Coinbase geht an die Börse: Krypto-Party an der Wall Street

Der Zeitpunkt könnte kaum günstiger sein: Inmitten der aktuellen Bitcoin-Rekordjagd geht mit Coinbase ein Schwergewicht der Kryptobranche an die Börse.

Rick Bowmer/AP/dpa

New York/San Francisco. Die größte US-Börse für Digitalwährungen geht nun selbst an die Börse. Dank des Hypes um Bitcoin und Co. ist Coinbase derzeit mehr wert als jeder traditionelle Börsenbetreiber. Doch langfristig birgt das Geschäftsmodell des Unternehmens Risiken.

Der Zeitpunkt könnte kaum günstiger sein: Inmitten der aktuellen Bitcoin-Rekordjagd geht mit Coinbase ein Schwergewicht der Krypto-Branche an die Börse.Von Mittwoch an kann die größte US-Handelsplattform für digitale Währungen selbst als Ak