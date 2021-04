Agrarreform: Was sich für Bauern in Deutschland ändern soll

Der Streit über die Details hat sich wochenlang hingezogen, nun hat die Umsetzung der EU-Agrarreform in Deutschland endlich die Kabinettshürde genommen.

Armin Weigel/dpa

Berlin. Monatelang haben sie gerungen - herausgekommen ist nun das, was Bundesagrarministerin Julia Klöckner als „Einstieg in einen Systemwechsel“ für die Landwirtschaft bezeichnet.

Der Streit über die Details hat sich wochenlang hingezogen, nun hat die Umsetzung der EU-Agrarreform in Deutschland endlich die Kabinettshürde genommen. Doch was bedeutet das an diesem Dienstag verabschiedete Gesetzespaket für die Bauern in