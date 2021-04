Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach dem Rekord in der vergangenen Woche lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag ruhiger angehen.

Gegen Mittag notierte der Dax mit plus 0,08 Prozent auf 15.245,92 Punkten.Von seiner Bestmarke bei rund 15.312 Zählern ist der Leitindex aber nicht weit weg. Auf der einen Seite hielten sich die Anleger mit Engagements zurück, auf der ande