Tui-Chef Fritz Joussen ist zuversichtlich.

Daniel Bockwoldt/dpa

Hannover. Die Erholung des Tourismus verläuft wegen der Corona-Lage zäher als vermutet. Für Tui-Chef Joussen hängt jetzt vieles an einer möglichst raschen „Durchimpfung“ - sofern genügend Menschen mitmachen.

Für so manchen Reiseanbieter droht es mit dem Sommergeschäft 2021 eng zu werden - Tui-Chef Fritz Joussen hält ein rechtzeitiges Anziehen der Buchungen bei weiteren Impffortschritten aber für möglich.„Ich weiß nicht, was die Politik in den n