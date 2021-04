Das Werk der Framatome-Tochter ANF fertigt in in Lingen Brennelemente für Druckwasser- und Siedewasserreaktoren von Atomkraftwerken.

Friso Gentsch

Osnabrück. Wenn in Deutschland spätestens Ende 2022 das letzte Atomkraftwerk vom Netz geht, ist das Kapitel Kernenergie in der Bundesrepublik abgeschlossen – oder fast. In zwei Städten in Westfalen und Niedersachsen dürfen eine Urananreicherungsanlage und eine Brennelementefabrik weiter produzieren. Letztere bald wohlmöglich auch mit russischer Beteiligung, das Bundeskartellamt hat die Freigabe für ein Gemeinschaftsunternehmen gegeben.

Im niedersächsischen Lingen hat die Kernenergie eine lange Tradition. Gleich zwei Kernkraftwerke gibt es in der knapp 60.000-Einwohnerstadt rund 30 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Während das Kernkraftwerk Lingen bereits