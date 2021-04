Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben nach dem jüngsten Dax-Rekord zurückhaltend.

Es fehlt an weiteren Aufwärtsimpulsen, und zugleich warnen Marktbeobachter vor einem Rückschlag.Kurz nach dem Handelsstart am Freitag gab der deutsche Leitindex um 0,07 Prozent auf 15.191,79 Punkte nach. Am Dienstag war er erstmals über di