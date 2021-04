Pandemie führt zu starken Verspätungen in der Seeschifffahrt

Die Blockade des Suezkanals durch den Containerfrachter „Ever Given“ hat die ohnehin schon stark strapazierte Lieferkette noch mehr belastet.

-/Suez Canal Authority/dpa

Hamburg. Wegen der coronabedingt geringen Produktivität von so manchem Hafen dauert es oft Tage, bis ein Liegeplatz frei wird. Und nun müssen auch noch die Folgen der Suezkanal-Blockade abgearbeitet werden.

Seeschiffe müssen wegen der Corona-Pandemie in den Häfen teils sehr lange auf das Laden oder Löschen ihrer Ladung warten.Vor allem in Nordamerika führten ein hohes Ladungsaufkommen verbunden mit einer coronabedingt geringen Produktivität in