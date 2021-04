Peter Altmaier (CDU) hat erneut Vertreter von mehr als 40 Verbänden zu digitalen Beratungen eingeladen.

Berlin. Wie viele Bürger weiß auch die Wirtschaft nicht, welche Maßnahmen die Politik nun treffen will in der Corona-Krise. Der Wirtschaftsminister muss sich wieder einiges anhören.

Unsicherheit und Frust, Verärgerung über ein Hin und Her in der Corona-Politik: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist nicht besser geworden, das bekam Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Donnerstag beim „Wirtschaftsgipfel“ zu