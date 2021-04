Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Die Aussicht auf eine noch lange andauernde ultralockere US-Geldpolitik hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag gestützt.

Der Leitindex Dax verbuchte am Nachmittag ein kleines Plus von 0,10 Prozent auf 15.191,65 Punkte.Das Rekordhoch von etwas mehr als 15.300 Punkten bleibt damit in Reichweite. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,32 Prozent auf 3