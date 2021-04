Seit November 2020 ist die Gastronomie in Deutschland geschlossen.

Berlin. Die Corona-Pandemie setzt den Brauereien in Deutschland heftig zu. Außerdem sorgt man sich in der Branche um ein nachhaltig verändertes Konsumverhalten - kehrt das Feierabendbier in der Kneipe jemals wieder zurück?

Deutschlands Brauereien geht es in der Corona-Krise zunehmend schlechter. Kneipen und Restaurants sind seit Monaten geschlossen und Veranstaltungen finden nach wie vor nicht statt. Vor allem der fehlende Fassbierabsatz setzt der Brauwirtsch