Mittelstand: Innovationsstopp in Krise verhindern

Der Mittelstand fürchtet einen Rückgang der Forschung durch die Pandemie.

Sina Schuldt/dpa/Symbolfoto

Mannheim. Schon vor der Corona-Pandemie machen Experten ein Innovationsproblem in Deutschland aus. Und in der Krise fahren Unternehmen Ausgaben für Forschung oft herunter - vor allem kleine und mittlere Firmen.

In der Corona-Krise darf aus Sicht des Mittelstands-Netzwerks AiF nicht am falschen Ende gespart werden. So dürfe die Forschungsförderung nicht zu kurz kommen. Zwar würden die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie durch einen Milliarden-Schu