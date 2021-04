Computergrafik des schwimmenden Gezeitenkraftwerks „Orbital O2“, das demnächst vor der Küste der schottischen Orkney-Inseln in Betrieb gehen soll.

-/Orbital Marine Power Ltd./dpa

Schweinfurt. Sauberer Strom soll in Europa nicht mehr nur von Windrädern und Solaranlagen kommen. Die EU will die Kraft des Meeres nutzen. Ein Modellprojekt geht in Kürze in Schottland in Betrieb.

Vor der Küste der Orkney-Inseln soll in Kürze ein ehrgeiziges europäisches Modellprojekt zur Gewinnung sauberen Stroms aus Meereskraft in Betrieb gehen. Angetrieben wird das schwimmende schottische Gezeitenkraftwerk von zwei in Franken entw