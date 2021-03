Mitarbeiter in Spezialunterwäsche: Wie in Marburg Biontech-Impfstoff entsteht

Mit Ganzkörper-Schutzanzügen simulieren Laborantinnen in einem Reinraum am neuen Produktionsstandort in Marburg die finalen Arbeitsschritte zur Herstellung des Corona-Impfstoffes an einem Bioreaktor.

dpa/Boris Roessler

Marburg. Im Wettrennen zwischen dem Coronavirus und den Impfungen richtet sich die Hoffnung vieler Menschen auf ein unscheinbares Gebäude in Hessen. Im Inneren geschieht Spannendes: Hier rollt die Produktion des Biontech-Impfstoffs an.

250 Millionen Impfdosen bis Ende Juni. Weitere 500 Millionen bis zum Jahresende. Und schließlich eine Milliarde Dosen pro Jahr, wenn alles einmal wie am Schnürchen läuft. Das neue Biontech-Werk in Marburg wird zum Dreh- und Angelpunkt in de