Dax schrammt knapp an weiterem Rekord vorbei

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach seiner Rekordjagd hat der Dax einen weiteren Höchststand knapp verpasst und zeigt sich fast unverändert. Gestützt wird der Aktienmarkt von überraschenden Wirtschaftsdaten aus China.

Der Dax hat nach dem Vortagesrekord einen weiteren Höchststand nur knapp verpasst. Der deutsche Leitindex war zwar zunächst mit leichten Verlusten in den Tag gestartet, drehte dann jedoch minimal ins Plus und nahm Anlauf auf die am Dienstag