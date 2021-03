Gerry Weber will Logistikzentrum an Walbusch-Gruppe verkaufen

Gerry Weber will sein Logistikzentrum "Ravenna Park" verkaufen. Die Vorverträge mit Christian Busch, Mehrheitseigner der Walbusch-Gruppe, sind unterzeichnet.

Oliver Berg

Halle/Osnabrück. Nun ist es fix: Der Haller Modekonzern Gerry Weber will das Logistikzentrum Ravenna Park an den Gesellschafter der Walbusch-Unternehmensgruppe verkaufen. Der Erlös steht den Insolvenzgläubigern zu.

Ob der Name "Gerry Weber" an dem gut sichtbaren Gebäude an der A33 stehen bleiben wird? Wie der Haller Modekonzern nun mitgeteilt hat, soll das Logistikzentrum Ravenna Park an Christian Busch, Mehrheitsgesellschafter der Walbusch-Unternehme