Wird von vielen Menschen in Deutschland weiterhin verschmäht: Nach einer aktuellen Umfrage würde eine Mehrheit eine Flugreise nicht mit einer Bahnfahrt ersetzen.

picture alliance / dpa

Brüssel. In unseren Nachbarstaaten entscheiden sich deutlich mehr Menschen aktiv für eine Bahnfahrt anstelle eines Flugs. Die Deutschen bleiben hingegen weiter zögerlich.

Deutsche sind einer Umfrage zufolge weniger bereit, vom Flugzeug auf die Bahn umzusteigen als Menschen in anderen Staaten. In Polen, Frankreich und den Niederlanden ist dieser Anteil merklich höher.Das geht aus einer am Montag veröffentlich