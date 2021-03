Christian Sewing bleibt für die kommenden fünf Jahre Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Mit ehrgeizigen Zielen trat er 2018 als jüngster Deutsche-Bank-Chef aller Zeiten an. Der radikale Konzernumbau trägt Früchte. Nun setzt das Geldhaus an der Führungsspitze auf Kontinuität.

Die Deutsche Bank verlängert den Vertrag mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing bis April 2026. Zugleich wird das Führungsgremium des größten deutschen Geldhauses zum 1. Mai dieses Jahres deutlich umgebaut, wie der Frankfurter Dax