Weniger Nachfrage in Corona-Pandemie: Hunderte Geldautomaten stillgelegt

Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage nach Bargeld in Deutschland deutlich zurückgegangen. Zahlreiche Automaten wurden außer Betrieb genommen.

imago images/Bergmann

Berlin. Geldautomatenbetreiber und Banken verzeichnen während der Corona-Pandemie einen Rückgang der Nutzung von Geldautomaten.

Im Zuge der Corona-Pandemie ist in Deutschland die Nutzung von Geldautomaten in den vergangenen zwölf Monaten deutlich zurückgegangen. "Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage nach Bargeld an unseren Automaten um 75 Prozent eingebrochen",