Containerschiff "Ever Given" im Suezkanal schwimmt wieder

Das Containerschiff "Ever Given" hat im Suezkanal tagelang die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa blockiert.

dpa/Suez Canal Authority

Kairo. Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" schwimmt wieder. Seit Dienstag hatte man mit Schleppern und Baggern versucht, das Schiff zu befreien. Es bildete sich ein Stau mit mehr als 450 Schiffen.

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" ist nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden. Das 400 Meter lange Schiff sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der maritime D