Venedig: Kreuzfahrt-Riesen soll das Stadtzentrum nicht mehr erreichen können.

dpa/Luca Bruno

Venedig. Millionen von Kreuzfahrt-Touristen strömen jedes Jahr nach Venedig. Umwelt und Substanz der Lagunen-Stadt leiden unter dem Massentourismus. Jetzt sollen die Kreuzfahrt-Riesen aus der Altstadt verschwinden.

Venedig will Kreuzfahrtschiffe nicht mehr so nahe an seinen historischen Stätten wie den Markusplatz ankern lassen. Die großen Schiffe sollten künftig übergangsweise vielmehr in einem Industriehafen der norditalienischen Lagunenstadt anlege